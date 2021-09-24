Шкода від біткоїну для планети виявилася перебільшеною
Майнінг біткоїну шкодить екології планети набагато менше, ніж прийнято вважати, заявив експерт CoinDesk Ісайя Дуглас. Він закликав не перебільшувати шкоду від енергоспоживання при виробництві цифрових грошей, так як в ньому широко задіяні поновлювані джерела енергії, а багато представників крипторинка працюють над зниженням вуглецевих викидів в світі, повідомляє "Лента.ру".
Глобальний огляд некомерційної групи Bitcoin Mining Council за другий квартал 2021 року показав, що 56 відсотків енергії, використовуваної для живлення мережі біткоїну, є відновлюваною. Крім того, компанії, що займаються видобутком цифрових грошей, мають фінансові стимули для зниження витрат на електроенергію. У квітні глави компаній ARK Funds і Square Crypto заявили, що цифрова валюта, ймовірно, допоможе планеті більше, ніж будь-яка державна субсидія або програма з розвитку джерел «чистої» енергії.
У свою чергу американська компанія Great American Mining вирішила допомогти нафтовиробникам знизити викиди вуглекислого газу за допомогою майнінгу. Проблема спалювання попутного нафтового газу, який виділяється при видобутку і підготовці палива, давно заважає компаніям досягати своїх кліматичних цілей. Great American Mining запропонувала використовувати цю енергію для виробництва цифрової валюти, а не витрачати її даремно, спалюючи газ за допомогою факелів і забруднюючи атмосферу.
"Great American Mining монетизує даремний, неефективний і недооцінений газ в нафтогазовій галузі, використовуючи його як джерело енергії для видобутку біткоїну", - йдеться на сайті підприємства.
Крім того, в ЗМІ часто з'являються повідомлення про те, що майнінг біткоїну споживає більше енергії, ніж деякі невеликі країни. У своїй нещодавній статті макроекономічний стратег Лін Олден пояснила, що насправді на всю мережу біткоїну припадає менше 0,1 світового річного споживання енергії, в той час як нею користуються 100 мільйонів людей. Такий же обсяг енергії щорічно йде на харчування різдвяних гірлянд і сушарок для білизни.
Експерт Ісайя Дуглас також дає відповідь на питання, наскільки більш екологічна розробка цифрових грошей у порівнянні з традиційною фінансовою системою. Він цитує дослідження фахівця з видобутку криптовалюти Хасса МакКука, опубліковане в журналі Bitcoin Magazine, - дані свідчать, що майнінг криптовалюти відповідальний менш ніж за п'ять відсотків викидів вуглецю, вироблених глобальним фінансовим сектором.