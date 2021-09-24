На Закарпатті почти половина шкіл перейшла на дистанційку

Після введення в Україні жовтої зони карантину в Закарпатській області майже 47% шкіл перейшли на дистанційне навчання, повідомляє Новое время.

У Закарпатській ОДА відзначили, що з 23 вересня Україна перейшла на жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. У зв'язку з цим у звичайному режимі зможуть працювати тільки навчальні заклади, де від коронавірусу щеплено не менше 80% персоналу.

В області працює 607 навчальних закладів. З них 332 школи продовжать роботу в очному форматі, а 244 - перейшли на дистанційну форму навчання.

За словами директора Департаменту освіти Закарпатської ОДА Мар'яни Марусинець, ці школи не мають достатньої кількості вакцинованого персоналу. При цьому продовжити роботу в очному форматі, незалежно від зони карантину та кількості щеплених співробітників, зможуть дитячі садки, спеціальні наукові установи та 1-4 класи шкіл.