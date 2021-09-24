В Італії затримали екс-главу Каталонії

Співробітники поліції Італії заарештували на Сардинії колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як пише газета El Pais з посиланням на його адвоката Гонсало Бойє щодо Пучдемона діє європейський ордер на арешт: поліцейські взяли його під варту в аеропорту - відразу після прильоту на Сардинію. Очікується, що Пучдемон в п'ятницю постане перед апеляційним судом міста Сассарі. Італійській судовій владі належить визначити, чи є підстави видавати його Іспанії.

Пучдемон втік з Іспанії в 2017 році після проведення незаконного референдуму про незалежність Каталонії. На Сардинії у нього був запланований ряд зустрічей, в тому числі з прихильниками незалежності острова від Італії, повідомляють ЗМІ.

У березні цього року Європейський парламент проголосував за позбавлення імунітету трьох каталонських євродепутатів, включаючи Пучдемона.