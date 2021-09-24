Малюська розкрив тонкощі закону про олігархів

Ухвалений Верховною Радою закон про олігархів по суті є антимонопольним законом, вважає глава Мін'юсту Денис Малюська.﻿ Про це міністр юстиції заявив в ефірі програми «Право на владу», повідомляє Укрінформ.

«Насправді закон дуже чіткий і зрозумілий, його складно буде обійти олігархам. Хочу сказати, що законом не забороняється олігархам бути бенефіціарами ЗМІ. Обмеження трішки тонші, вони скореговані таким чином, щоб не наражатися на порушення прав людини, чи якісь негативні рішення КСУ чи ЄСПЛ» , - розповів Малюська.

За його словами, по суті цей закон є антимонопольним, бо визначає, що в Україні є люди, які символізують злиття медіа, великого бізнесу і влади.

«І розподіл цих гілок, створення стимулів, щоб цей розподіл відбувся – по суті той самий андбандлінг - це і є цей закон. Він встановлює пільговий період - буде пів року, щоб олігархи добровільно здійснили цей розподіл і позбулися якоїсь із ознак олігарха, передбачених законом» , - зазначив очільник Мін’юсту.

За його словами, якщо олігархи упродовж цього періоду стануть простим бізнесом, на них не будуть поширюватися обмеження, передбачені законом, «вони будуть як класичні великі бізнесмени». А ті, хто не відійде від політики, або від медіа, або не позбудеться монопольного бізнесу, - потраплять до реєстру олігархів і, зокрема, не зможуть брати участь у великій приватизації. Відповідаючи на запитання, якою буде відповідальність для чиновника, котрий не вкаже, що контактує з олігархом, міністр уточнив: «Як правило, це звільнення».

«У нас уперше з’являються правила гри: що опозиційні фракції, що провладні – усі будуть звітувати. І я буду звітувати, якщо мені хтось (із олігархів – ред.) подзвонить і запросить на каву» , - сказав Малюська .

Він також пояснив, хто вважається представником олігарха:

«Це та особа, яка виходить на контакт в інтересах і від імені олігарха. Тобто, якщо хтось телефонує, каже: «Доброго дня, я від олігарха такого-то», а якщо не олігарха, то просто називає прізвище, і хоче поговорити про Центренерго, або про металургійний завод – зрозуміло. Декларацію про контакт подав, спиш спокійно. Це цивілізовані правила».