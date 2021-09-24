У РФ поскаржилися на "дискримінацію" своїх делегатів у ПАРЄ

Делегація Російської Федерації на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи оголосила протест через невизнання вакцини "Супутник V". Російські дипломати можуть виступати дистанційно, повідомляє УНІАН.

За словами російського сенатора Володимира Круглого, делегатам з РФ обмежили можливість пересуватися по Страсбургу. Річ у тім, що в Європі не визнана російська вакцина від коронавірусу. Дипломатам дозволили пересуватися між готелем та будівлею Ради Європи.

У свою чергу спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін вже заявив про дискримінацію Росії в ПАРЄ.

"Дискримінація щодо наших парламентаріїв неприйнятна. У зв'язку з цим правильно було б не брати участь у засіданні ПАРЄ" , - йдеться в повідомленні.

При цьому він заявив, що таким рішення в ЄС лобіюють вакцини великих фармкомпаній.