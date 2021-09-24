Під Миколаєвом поїзд збив самоскид, загинув водій

У Миколаївській області сталося зіткнення локомотива з автомобілем КрАЗ. Водій вантажівки загинув, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 13:50 год. На 24 км перегону" Нікель - Побузький - Болеславчик "на нерегульованому залізничному переїзді локомотив у складі потягу сполученням "с. Побузьке - смт. Підгородня" під керуванням 32-річного машиніста, попри застосування екстреного гальмування, скоїв зіткнення з вантажним самоскидом марки КрАЗ" , - йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції﻿.

В результаті зіткнення 55-річний водій вантажівки від отриманих травм загинув.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2.ст. 286 КК "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого".