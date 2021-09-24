Боррель нагадав Лаврову про порушення суверенітету України

Під час зустрічі Високого представника Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля, і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова було порушено тему територіальної цілісності України, повідомляє Дзеркало тижня.

Представник ЄС вказав Росії, що Європа не погодиться з порушеннями Москвою суверенітету і територіальної цілісності української держави. Зустріч Борреля і Лаврова відбулася на полях 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН в четвер.

«Вони обговорили відносини між ЄС і Росією, а також актуальні міжнародні питання. Верховний представник Боррель торкнувся деяких проблем у відносинах між ЄС і Росією, з метою зробити відносини більш стабільними та передбачуваними. Зокрема, зберігаються розбіжності щодо порушень Росією суверенітету і територіальної цілісності України, в галузі демократії та прав людини, а також щодо кіберзагроз, дезінформації та інших гібридних загроз» , - наголошується в пресрелізі про підсумки зустрічі.

Також сторони обговорили міжнародні питання, за якими ЄС і Росія повинні продовжувати співпрацю з метою вирішення проблем глобальної безпеки, такі як ситуація в Афганістані, Лівії, Малі, Близькосхідний мирний процес.