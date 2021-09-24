В "Талібані" зізналися у вбивствах афганців через помсту

Виконувач обов’язків міністра оборони в уряді «Талібану» мулла Мохаммад Якуб в аудіозаписі, отриманому журналістами, визнав, що бойовики скоїли так звані «убивства помсти» – попри те, що таліби оголосили амністію своїм супротивникам після того, як повернулися до влади в Афганістані, повідомляє Радіо Свобода.

«Нещодавно деякі люди були навмисно вбиті [нашими бійцями] в деяких частинах країни» , – говорить голос, який імовірно належить Якубу, і, очевидно, звертається до курсантів та командирів талібів.

Голос рекомендує виявляти стриманість і не радить бійцям «Талібану» брати правосуддя у свої руки.