Вінницькому судді, підозрюваному у хабарництві, обрали запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України 23 вересня обрав запобіжний захід голові суду одного з районних судів Вінницької області, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Суд частково задовольнив клопотання і застосував до судді запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3,5 млн грн. Крім того, на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов'язків", - йдеться в повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Як зазначається, за версією слідства, в серпні 2021 року суддя попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в розмірі 40 тис. грн за гектар земельної ділянки, який з урахуванням площі землі 3,09 га становить 120 тис. грн ($ 4620 США), для прийняття рішення про визнання права власності на цю частку (пай) фізичною особою.
"Детективами НАБУ спільно з управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Нацполіціі в ході проведення слідчих дій задокументовано два факти передачі коштів - $3 тис. та $1620 США", - сказано в повідомленні.
Дії судді кваліфіковані за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудове розслідування триває.