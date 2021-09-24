Вінницькому судді, підозрюваному у хабарництві, обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) України 23 вересня обрав запобіжний захід голові суду одного з районних судів Вінницької області, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Суд частково задовольнив клопотання і застосува﻿в до судді запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3,5 млн грн. Крім того, на підозрюваного покладено ряд процесуальних обов'язків" , - йдеться в повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як зазначається, за версією слідства, в серпні 2021 року суддя попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду в розмірі 40 тис. грн за гектар земельної ділянки, який з урахуванням площі землі 3,09 га становить 120 тис. грн ($ 4620 США), для прийняття рішення про визнання права власності на цю частку (пай) фізичною особою.

"Детективами НАБУ спільно з управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області ДСР Нацполіціі в ході проведення слідчих дій задокументовано два факти передачі коштів - $3 тис. та $1620 США" , - сказано в повідомленні.

Дії судді кваліфіковані за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Досудове розслідування триває.