Угорщина має намір укласти газовий контракт з Росією

Будапешт 27 вересня очікує прибуття голови правління "Газпрому" Олексія Міллера для підписання довгострокового контракту на поставки російського газу в Угорщину, заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто, повідомляє РИА Новости.

"Він приїде в понеділок і підпише довгостроковий контракт щодо газу" , - сказав Сийярто на полях Генеральної асамблеї ООН, яка проходить в ці дні.

За його словами, мова йде про контракт з "Газпромом" на поставку до Угорщини 4,5 мільярда кубометрів газу в рік протягом наступних 15 років.