Угорщина має намір укласти газовий контракт з Росією
Будапешт 27 вересня очікує прибуття голови правління "Газпрому" Олексія Міллера для підписання довгострокового контракту на поставки російського газу в Угорщину, заявив глава угорського МЗС Петер Сійярто, повідомляє РИА Новости.
"Він приїде в понеділок і підпише довгостроковий контракт щодо газу", - сказав Сийярто на полях Генеральної асамблеї ООН, яка проходить в ці дні.
За його словами, мова йде про контракт з "Газпромом" на поставку до Угорщини 4,5 мільярда кубометрів газу в рік протягом наступних 15 років.
"Починаючи з 1 жовтня, угода терміном на 15 років вступить в силу. Протягом 15 років 4,5 мільярда кубічних метрів газу будуть поставлятися щорічно двома маршрутами: через Австрію і через Сербію. І ми дуже задоволені співпрацею з Росією в газовій сфері", - підкреслив глава дипломатичного відомства Угорщини.