Кількість загиблих альпіністів на Ельбрусі зросла до п'яти

Число загиблих альпіністів на Ельбрусі зросла до п'яти, врятовано 14 осіб, заявило МНС Росії, повідомляє РИА Новости.

Раніше надійшло повідомлення, що на висоті 5400 метрів на Ельбрусі група альпіністів з 23 осіб через погіршення погодних умов попросила про допомогу. Пізніше МНС уточнило, що група складалася з 19 осіб. Повідомлялося, що спочатку вдалося виявити вісім осіб, з яких троє - без ознак життя, потім живими знайшли ще дев'ять альпіністів.

"В ході пошуково-рятувальної операції групи альпіністів на горі Ельбрус вдалося врятувати 14 осіб, їх евакуювали на галявину Азау на ратраках і передали медикам. На жаль, п'ятеро людей загинули" , - заявили у відомстві.

Підкреслюється, що операція МНС завершена. До робіт залучили 69 осіб і 16 одиниць техніки.