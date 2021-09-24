У житті цих знаків Зодіаку в жовтні 2021 почнеться "біла смуга"

Гороскоп на жовтень 2021 обіцяє трьом знакам Зодіаку багато удачі і везіння в епіцентрі осені. Астрологи розповіли, хто ці щасливчики і як їм домогтися висот - в кар'єрі, бізнесі, любові, стосунках, повідомляє РБК-Украина.

Овен

Вам вдасться відпочити від матеріальних проблем - вони в жовтні вирішаться швидше звичайного. Астрологи радять менше думати про гроші і роботу, а більше - про особисте життя. Стосунки в родині налагодяться, а якщо ви в пошуку другої половинки - вам усміхнеться удача.

Діва

У жовтні представників знака чекає кар'єрне зростання і подолання перешкод. Якщо ви підійдете до цих питань прагматично, обдумано і раціонально, вас чекає великий успіх. Енергія буде переповнювати вас. А ось в особистому житті можуть бути ревнощі, конфлікти і розбирання..

Терези

Жовтень 2021 року стане для Терезів місяцем яскравих звершень і несподіваних пропозицій. Не відмовляйтеся від нових можливостей, інакше будете довго топтатися на місці. Вам належить часто кудись їздити, спілкуватися з новими людьми і зав'язувати контакти.

Риби

Астрологи кажуть, що Риби стрімко піднімуться по кар'єрних сходах, зміцнять фінансове становище. Але не забувайте приділити час другій половинці, Дітям, батькам - ваша сім'я вас потребує. Тим, хто поки ще не зустрів справжнє кохання, випаде шанс цікавого знайомства.

Автор: Світлана Мащенко