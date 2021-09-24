"Дія" запустила новий функціонал
У додатку Дія з'явився новий функціонал, який доступний клієнтам сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України. Українці можуть ділитися документами прямо з програми, повідомляє Кореспондент.
За інформацією пресслужби Головного сервісного центру МВС відтепер відвідувачі сервісних центрів МВС під час замовлення та отримання адміністративних послуг можуть пред'являти електронний паспорт в мобільному додатку і ділитися цифровою копією документа.
За словами першого заступника начальника ДСЦ МВС Юрія Смольянинова, нова функція полегшить життя адміністраторам центрів і відвідувачам. У пресслужбі пояснили, що додаток дає можливість ділитися копіями цифрових документів і перевіряти їх достовірність у кілька кліків. Щоб поділитися копією електронного паспорта, необхідно:
- відкрити паспорт в додатку Дія;
- натиснути на нього і вибрати штрих-код;
- надати штрих-код або продиктувати 13-ти значний код під штрих-кодом;
- підтвердити запит.
"Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до сервера МВС. Завдяки шерінгу виконуються відразу дві функції: електронна ідентифікація особистості та передача копій електронних документів адміністратору", - зазначено в повідомленні.