"Дія" запустила новий функціонал

У додатку Дія з'явився новий функціонал, який доступний клієнтам сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України. Українці можуть ділитися документами прямо з програми, повідомляє Кореспондент.

За інформацією пресслужби﻿ Головного сервісного центру МВС відтепер відвідувачі сервісних центрів МВС під час замовлення та отримання адміністративних послуг можуть пред'являти електронний паспорт в мобільному додатку і ділитися цифровою копією документа.

За словами першого заступника начальника ДСЦ МВС Юрія Смольянинова, нова функція полегшить життя адміністраторам центрів і відвідувачам. У пресслужбі пояснили, що додаток дає можливість ділитися копіями цифрових документів і перевіряти їх достовірність у кілька кліків. Щоб поділитися копією електронного паспорта, необхідно:

відкрити паспорт в додатку Дія;

натиснути на нього і вибрати штрих-код;

надати штрих-код або продиктувати 13-ти значний код під штрих-кодом;

підтвердити запит.