На Шрі-Ланці помер творець антиковідного "зілля"

На Шрі-Ланці від коронавірусної інфекції помер шаман, який нібито створив "чарівне зілля", що захищає людину від COVID-19 Еліянта Уайт, повідомляє Кореспондент.

Як пише BBC свого часу він пропонував вилити в річки достатню кількість створеного ним зілля. Шаман вважав, що таким чином можна зупинити пандемію, і не тільки в його країні, але і в Індії.

Він заявляв, що рецепт зілля прийшов йому уві сні. Йому довіряли чиновники. Так, його відвар публічно схвалювала ексміністр охорони здоров'я Павітра Ванніараччі, яка згодом два тижні провела у відділенні інтенсивної терапії з коронавірусом.

Відомо, що коронавірус у 48-річного Еліянти Уайта виявили на початку цього місяця, а після госпіталізації його стан погіршився. 22 вересня, його родина повідомила, що чоловік помер від наслідків COVID-19.

Свої співчуття з приводу смерті народного лікаря висловив і прем'єр-міністр Шрі-Ланки Махінда Раджапакс, який свого часу навіть звертався до Уайта за консультаціями.