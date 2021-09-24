У Румунії затвердили вакцинацію бустерними дозами

У Румунії у зв'язку зі зростанням нових випадків зараження на коронавірус влада прийняла рішення про необхідність введення бустерних доз вакцини від COVID-19 вже з 28 вересня, повідомляє УНІАН.

У країні за день зареєстровано 6 тис. 789 нових випадків COVID-19. Як повідомляє Balcan Insight, це є найвищим показником за день з грудня 2020 року.

"Органи охорони здоров'я одноголосно вирішили ввести третю бустерну дозу, починаючи з 28 вересня, для всіх людей, які більше ніж шість місяців тому вакцинувалися другою дозою будь-якою з вакцин на основі мРНК" , - повідомив Національний координаційний комітет з вакцинації проти COVID-19.

Наразі вакциновано близько 5,27 мільйона румунів, що становить 27,17% від загальної чисельності населення.