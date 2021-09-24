Курс валют НБУ на 24 сентября

Курс валют НБУ на 24 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 24 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 23 сентября, понизился до уровня 26.53 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 31.08 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.65 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов не изменился и составил 36.37 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 23 сентября 2021 года.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.70 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 1 коп до 6.74 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.527200 --0.144
EUR Евро 31.084600 --0.201
RUB Рубль 0.364580 --0.001
GBP Фунт стерлингов 36.368800 +0.002
CHF Швейцарский франк 28.699800 --0.214
PLN Польский злотый 6.742200 --0.011
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