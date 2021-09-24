Прикордонники затримали росіянку зі зброєю в дитячому рюкзаку

На кордоні з Росією у пункті пропуску "Мілове" на Луганщині українські прикордонники зупинили для перевірки автомобіль, який їхав до Росії. У салоні був водій та пасажирка з російським паспортом, повідомляє УНИАН.

Прикордонники оглянули автомобіль, і виявили серед багажу наплічник із небезпечними предметами. Як повідомили на сайті МВС, жінка намагалася вивезти у Росію рюкзак, у якому знайшли універсальний нічний снайперський приціл, бікфордів шнур (використовують як запал для вибухівки), три мисливські ножі, металеві кайданки та кобура до пістолета Макарова та один набій калібру 7,62 міліметра.

фото mvs.gov.ua

Росіянка намагалася пояснити це тим, що "рюкзак належить сину", і про його вміст вона не знала, а просто "забирала всі речі, які мала".

В результаті небезпечні предмети вилучили. Інцидент внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю. Діапазон покарань за таке в Україні широкий: від штрафу до позбавлення волі до 3 років.