Багатоквартирним будинкам силою нав'яжуть керуючих

Жителів багатоповерхівок зобов'яжуть створити в своїх будинках об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Інакше їм обіцяють великі проблеми, повідомляє UBR.

Так, днями Кабмін схвалив законопроект Мінрегіону, згідно з яким до 1 березня 2022 року місцеві адміністрації повинні провести конкурси по призначенню керуючих багатоквартирними будинками по всій країні.

Зрозуміло, мова йде про ті ситуації, коли люди ще не визначилися з формою управління.

"ОСББ - це певна форма управління. Якщо люди вибрали управителя і уклали з ним договір, то це теж певна форма. А ось житлово-будівельний кооператив (ЖБК) - ні", - зауважив глава Асоціації інноваційного розвитку домогосподарств Станіслав Драганов.

Якщо з таким управителем мешканці не визначаться на загальних зборах багатоквартирного будинку, то органи місцевого самоврядування "повинні будуть виконати всю роботу за них" .

"Управителем може бути і фіз-, і юрособа. Вони відповідатимуть за будинок, утримуватимуть спільне майно, відповідатимуть за прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем, утримання ліфтів і т.п." , - зазначив глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

На сьогодні в Україні управління багатоквартирним будинком здійснюють його співвласники. За їх рішенням всі функції по управлінню (або їх частину) можуть передаватися управителю - ОСББ. Саме тут і криється законодавчий казус щодо того, хто ж повинен вибирати управителя.

Уряд вирішив взятися за проблему, оскільки в більшості багатоквартирних будинків співвласники займають пасивну позицію - майже в третини будинків зараз немає ОСББ і не обрані управителі. Всього в країні зараз близько 180 тис. багатоквартирних будинків. Отже, жителі більше 48 тис. з них так і не визначилися з формою управління.

Прикінцевими та перехідними положеннями закону №2189 була передбачена окрема норма про те, що орган місцевого самоврядування зобов'язаний оголосити і провести конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку з проханням призначити керуючого.

Тепер же, швидше за все, Кабмін через Раду зобов'яже чиновників проводити конкурси без протоколу зборів.

Паралельно з цим такі новації в кінцевому рахунку глобально ніяк не вплинуть на цифри в платіжках. Хіба що - на плату за обслуговування прибудинкової території.

Обслуговування території - функція управлінця. На конкурс будуть визначати кількох претендентів. І то, яку ціну за послуги запропонує кожен, швидше за все, і буде одним з чинників перемоги на конкурсі.

Мешканців "ламають через коліно"

Примусове обрання керуючого місцевою владою може торкнутися і ЖБК як некомерційної організації, говорить Драганов. Але є момент щодо суперечності в самому законодавстві. ЖБК - це теж результат волевиявлення громадян з обрання форми управління будинком.

"Місцева влада не має права проводити конкурси, так як діє закон, згідно з яким саме громадяни обирають форму управління. І вони не можуть передати свої функції органам місцевої влади для вирішення цих питань. Визначено тільки один спосіб вибору форми управління - загальні збори", - каже експерт.

Відзначимо, що Мінрегіон і органи місцевого самоврядування мають ряд повноважень, в тому числі і в сфері ЖКГ. Завдяки закону №1060 міністерство отримало право встановлювати порядок утримання спільного майна багатоквартирного будинку та його прибудинкової території всупереч нормам інших законів.

Йдеться про суперечності з Цивільним кодексом, законом "Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку" і закону "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

"Саме в останньому визначено, що спільне майно в багатоквартирному будинку належить його співвласникам (власникам квартир і нежитлових приміщень). Саме вони повинні вирішувати, хто і як буде здійснювати утримання такого будинку", - пояснює ситуацію Станіслав Драганов.

Наявність вищезгаданого казусу нам підтверджують і юристи.

"Свого часу були лобісти, які хотіли "підім'яти" під себе сферу ЖКГ цілком. Але пізніше вони втекли в Ростов. Вся ця законодавча ініціатива рухнула. Виявилося, що без системного підходу стався колапс. Я вважаю, що нав'язувати людям ОСББ - помилка", - вважає адвокат, старший партнер АК "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

Кинули будинки на самих мешканців

Експерти зазначають, що визначення жителями форми правління - справа відповідальна.

"Нещодавно з одним із п'ятиповерхових будинків сталася наступна ситуація. Міськрада від нього відсторонилася, а люди ОСББ не організували. Знайшлися умільці, які створили громадську організацію і сказали, що будуть управляти. І виборів керуючої організації мешканцями не було", - ділиться досвідом голова Центру допомоги ОСББ Сергій Ряполов.

Це - просто шахрайські дії, додає він, оскільки така організація юридичної відповідальності, в разі, наприклад, аварій в будинку, нести не буде. І коли закон про ОСББ набув чинності, місцева влада часто залишали будинки на мешканців. Але ті організовуватися не поспішали, вважаючи, що держава їм "щось повинна".

По-друге, додає експерт, якщо місцева влада почне проводити конкурс, то дуже велика ймовірність, що в кожному з них буде безліч умов, відповідати яким зможуть лише деякі - а саме підприємства, що мають належний професійний склад і відповідне число співробітників.