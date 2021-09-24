ЗСУ відкрили у відповідь вогонь по бойовиках на Донбасі

Протягом останньої доби, 23 вересня, бойовики терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які входять до складу російських збройних формувань, пʼять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у ранковому звіті штабу операції Обʼєднаних сил.

"В напрямку Південного противник вів турбуючий вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Кримського російські найманці здійснили прицільний обстріл наших позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Звечора ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в бік населеного пункту Новолуганське" , — повідомили у штабі.

Зазначається, що військовослужбовці Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських військових немає.

Протягом поточної доби, 24 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі не зафіксовано.