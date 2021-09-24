У Львові неприщепленим вчителям запропонували робити платні ПЛР-тести

У Львові представники міської влади пообіцяли не закривати на карантин навчальні заклади, якщо невакциновані вчителі нададуть докази того, що перехворіли на коронавірус, або кожні три доби робитимуть ПЛР-тести власним коштом, повідомляє Факти.ICTV.

Після такого оголошення, за попередньою інформацією, яку озвучила керівник департаменту освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик, у пунктах вакцинації зробили щеплення понад 700 осіб. Зросла кількість вакцинованих працівників із 50% до 70% і в Щирецькому ліцеї №1.

За словами очільниці закладу Марії Попович, навчальний процес зривають не вчителі, а прибиральники та кухарі.

"Люди не спілкуються із сімейними лікарями. Самі визначають собі діагноз і переконують себе, що їм вакцинація протипоказана" , – бідкається директор закладу.

Поки ж Львівська область є одним із лідерів серед противників вакцинації. Там лише 10% з-понад 1 тис. шкіл готові продовжити навчальний процес в умовах карантину.