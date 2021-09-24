Що очікується на валютному ринку в п'ятницю

Вчора на міжбанківському валютному ринку﻿ різке падіння котирувань безготівкового долара змінилося ще більш різким їх злетом.

Причиною розвороту тренда на 180 градусів стали дії Національного банку, який жорстко зупинив зміцнення гривні, вийшовши з великої інтервенцією на покупку валюти на рівні 26,47 гривень. Частина імпортерів, що до останнього відкладали придбання валюти, поспішила вийти на ринок із заявками на покупку і своїми діями викликала стрибок курсу долара. Сьогодні багато що залежатиме від трьох чинників: по-перше, чи продовжиться ажіотажний попит, по-друге, як багато будуть готові продати експортери, враховуючи, що їм вже почали виплачувати компенсацію ПДВ, по-третє, яку позицію займе Національний банк. Висока волатильність на ринку збережеться, можливі різкі коливання курсу в різні боки.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,60/26,70 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в четвер змінювалася дуже динамічно; при цьому траєкторія руху курсу чітко повторювала графік безготівкового долара. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,70-26,71 гривень, до обіду ціну знизили до 26,65-26,66 гривень, а до вечора цінник підняли до 26,68-26,69 гривень. Сьогодні вранці продаж стартуватиме на рівні 26,69-26,71 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. До вечора готівковий долар може коштувати дорожче, ніж вранці.

Євро на ринку FOREX в четвер скорегував своє падіння і піднявся до позначки 1,1748 долара після публікації американської статистики, що показала зростання числа безробітних і зниження ділової активності в США. Вранці п'ятниці євро торгується у вузькому діапазоні 1,1735-1,1746 долара. Готівковий євро в четвер вранці продавали по 31,22-31,23 гривень, до обіду - по 31,15-31,17 гривень, а до вечора ціна виросла до 31,24-31,25 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,23-31,25 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є підстави очікувати, що до вечора євро стане дорожче на кілька копійок.

Російський рубль в четвер спочатку зміцнився по відношенню до долара на 40 копійок - з 73,00 до 72,60 рублів за долар, а потім знизився до 72,85 рублів за долар. Вранці п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 72,65-72,72 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці в четвер, як і в попередні дні, продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. Протягом дня можливі коливання ціни рубля в межах 3,62-3,67 гривень за 10 рублів.