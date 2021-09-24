Що очікується на валютному ринку в п'ятницю
Вчора на міжбанківському валютному ринку різке падіння котирувань безготівкового долара змінилося ще більш різким їх злетом.
Причиною розвороту тренда на 180 градусів стали дії Національного банку, який жорстко зупинив зміцнення гривні, вийшовши з великої інтервенцією на покупку валюти на рівні 26,47 гривень. Частина імпортерів, що до останнього відкладали придбання валюти, поспішила вийти на ринок із заявками на покупку і своїми діями викликала стрибок курсу долара. Сьогодні багато що залежатиме від трьох чинників: по-перше, чи продовжиться ажіотажний попит, по-друге, як багато будуть готові продати експортери, враховуючи, що їм вже почали виплачувати компенсацію ПДВ, по-третє, яку позицію займе Національний банк. Висока волатильність на ринку збережеться, можливі різкі коливання курсу в різні боки.
Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 26,60/26,70 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.
Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва в четвер змінювалася дуже динамічно; при цьому траєкторія руху курсу чітко повторювала графік безготівкового долара. Вранці готівкового «американця» продавали по 26,70-26,71 гривень, до обіду ціну знизили до 26,65-26,66 гривень, а до вечора цінник підняли до 26,68-26,69 гривень. Сьогодні вранці продаж стартуватиме на рівні 26,69-26,71 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. До вечора готівковий долар може коштувати дорожче, ніж вранці.
Євро на ринку FOREX в четвер скорегував своє падіння і піднявся до позначки 1,1748 долара після публікації американської статистики, що показала зростання числа безробітних і зниження ділової активності в США. Вранці п'ятниці євро торгується у вузькому діапазоні 1,1735-1,1746 долара. Готівковий євро в четвер вранці продавали по 31,22-31,23 гривень, до обіду - по 31,15-31,17 гривень, а до вечора ціна виросла до 31,24-31,25 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,23-31,25 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є підстави очікувати, що до вечора євро стане дорожче на кілька копійок.
Російський рубль в четвер спочатку зміцнився по відношенню до долара на 40 копійок - з 73,00 до 72,60 рублів за долар, а потім знизився до 72,85 рублів за долар. Вранці п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 72,65-72,72 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці в четвер, як і в попередні дні, продавали по 3,63-3,65 гривень за 10 рублів. За такою ж ціною його почнуть продавати сьогодні вранці. Протягом дня можливі коливання ціни рубля в межах 3,62-3,67 гривень за 10 рублів.