Гороскоп на 24 вересня: Овни отримають цікаву пропозицію

У п'ятницю, 24 вересня, Тельцям доведеться напружено працювати, для Львів це день може стати початком чогось грандіозного, а Овнів чекають цікаві й важливі пропозиції. Терези можуть зіткнутися з конкурентною боротьбою, а Водолії потраплять у фінансово успішний період, повідомляє Обозреватель.

Тарологиня і прогнозистка Ольга Соломка склала гороскоп на картах таро для всіх знаків зодіаку на 24 вересня. Що чекати наприкінці тижня, читайте далі.

Овен

Пропозиція, як ви сьогодні отримаєте, змусить вас замислитися, а ще – підтягнути свої творчі здібності і стати більш креативними, не стільки йти напролом, скільки застосовувати незвичні підходи і бути вигадливими.

Телець

Діяльність буде дуже напруженою, потрібно буде докласти чимало зусиль, аби впоратися з усим тим шаленим обсягом роботи. Але допоможе вам не лише концентрація зусиль, а ще й мудрий та справедливий розподіл роботи.

Близнюки

День може бути заповнений різними домашніми справами, наведенням ладу, викиданням зайвого, і краще якщо інші члени вашої родини вам у цьому допомагатимуть. Навіть на роботі краще зайнятися впорядкуванням робочого місця.

Рак

Зустрічі, які у вас сьогодні відбуватимуться, будуть щедрими на обіцянки. Перед вами розкриватиметься ілюзорний світ, повний мрій та фантазій. А от чи справдяться вони, чи стоїть за ними щось конкретне – питання залишається відкритим.

Лев

Сьогодні дуже важливий і непересічний день – ви маєте можливість змінити все докорінно і піднятися не лише у власних очах, але й у табелі про ранги, стати більш відомими та популярними, опинитися на вершині слави.

Діва

Ви перебуваєте на самому початку чогось нового у своєму житті, де вам все таке дивне, незвичне, але ви вірите в себе та свою зірку і впевнено просуваєтесь у вірному напрямку, до омріяної мети.

Терези

Трохи пограєте з колегами у конкурентів. Але бажано надто не заграватися, щоб не увійти в раж і не посваритися з хорошими людьми. Просто зробіть усе, щоб стати кращими і обійти суперників, але робіть це чесно.

Скорпіон

Ваша професійна діяльність вимагає чималих зусиль, роботи сьогодні буде набагато більше, ніж зазвичай, причому, навантажуватимуть вас усі - і керівництво, і колеги, і клієнти, і навіть родичі даватимуть додаткові доручення.

Стрілець

Сьогодні важливо бути правильними, аж до нудоти. Можливо, вам потрібно буде пройти якісь бюрократичні чи юридичні квести, реєстрацію чи атестацію і найкраще рішення - це суворо дотримуватись букви закону.

Козеріг

Перша половина дня у вас буде настільки багатою на різні контакти та зустрічі, що після обіду ви вже самі шукатимете усамітнення, аби відпочити від такої кількості людей та настільки масового спілкування.

Водолій

Нарешті і для вас настав фінансово успішний день, і ви насолоджуєтесь грошима та можливістю вільно ними розпоряджатися. Та ще й у перспективі вам світять чималі статки чи хороша зарплата, чи бізнес обіцяє гарні прибутки.

Риби

Настає час рішучих дій – ви рветесь вперед, не зважаєте ані на перепони, ані на криві погляди чи зловтішні посмішки недоброзичливців. Бо ви точно знаєте, чого хочете і сміливо йдете назустріч вашим мріям та бажанням.