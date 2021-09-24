Ми готові до найгіршого сценарію – Кличко про COVID-19
Столичні лікарні підготувалися до нової хвилі пандемії. Вони забезпечені всім необхідним, зокрема засобами захисту і ліками.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».
«Столичні лікарі забезпечені усім необхідним. Є в достатній кількості і засоби захисту, і необхідні ліки. Місто, фактично самостійно, підготувало понад 4100 ліжок, 98 відсотків з яких забезпечені киснем. Якщо буде необхідно, ми готові розгорнути додаткові ліжка. Бо кожне ліжко – це врятоване життя. В столиці сьогодні також є 490 апаратів штучної вентиляції легень. Тобто, ми готові до найгіршого сценарію. Але робимо все, щоб його не допустити», – наголосив Віталій Кличко.
Він також нагадав, що місто продовжує підтримувати медичних працівників столиці, виплачуючи їм надбавку до заробітної платні.
«Бо ми повинні підтримувати тих, хто рятує здоров’я і життя киян. Щодня наражаючи на небезпеку своє життя», – підкреслив Віталій Кличко.