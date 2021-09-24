Гончаренко розповів, коли Разумкова відправлять у відставку

Наступного тижня Дмитро Разумков перестане бути спікером Верховної Ради — такий прогноз дав народний депутат Олексій Гончаренко, повідомляє Україна 24.

"Не хочу бути Кассандрою, але я впевнений, що наступного пленарного тижня закінчиться історія Разумкова як голови Верховної Ради. Він перестане бути головою Верховної Ради. Кого вони призначать? Думаю, швидше за все, Стефанчука після сьогоднішньої історії (провал відсторонення Стефанчука від ведення засідання парламенту і прийняття закону про олігархів - ред.). Але, можливо, і Миколу Тищенка. Я звідки знаю?

Вони можуть що завгодно зробити. Вони сьогодні продемонстрували, що плювати хотіли на регламент, процедури. Вони фонтанують ідеями через край" , — сказав він.

Нагадаємо, 23 вересня головуючого Руслана Стефанчука намагалися відсторонити від ведення засідання. Заяву про це подали фракції "Батьківщина" і "Європейська солідарність". Однак набрався лише 61 голос, рішення не прийняли. Стефанчук подякував за довіру і продовжив вести засідання Верховної Ради.