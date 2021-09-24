Зеленський підпадає під критерії олігарха - ексміністр фінансів Уманський

Президент України Володимир Зеленський підпадає під категорію олігарха, закон про яких прийняла вчора Верховна Рада.

Так вважає ексміністр фінансів Ігор Уманський.

На його думку, Зеленський використовує політичну владу для збагачення, контролює ЗМІ, має значну економічну вагу, фінансує партію "Слуга народу" і впливає на монополії.

Уманський вважає, що президент використовує політичну владу для збільшення капіталів свого оточення.

"Звичайно, особисто громадянин олігарх Зеленський грошей в руки не бере. Зате люди президента контролюють масу державних підприємств, міністерств і відомств. А в цих підприємствах, міністерствах і відомствах, за інформацією ЗМІ, процвітає корупція" , - пише Уманський.

Ексміністр також вважає, що Зеленський контролює ЗМІ, але опосередковано через Нацраду з телерадіомовлення. А після набуття чинності нового закону, буде мати контроль над ЗМІ олігархів через РНБО.

Зеленський має "значну економічну і політичну вагу", з огляду на програму "Велике будівництво".

"Так, він витрачає не свої гроші, а державні. Але вага його від цього не менше. Будь-який олігарх мріє прокручувати державні мільярди і впливати на формування бюджету. Отже знову все сходиться" , - вважає Уманський.

Також аргументом на користь того, що Зеленський є олігархом, колишній член Кабміну називає фінансування президентом партії "Слуга народу" і контроль над держпідприємствами, які мають монопольний статус ( "Укравтодор", НАК "Нафтогаз", "Укрзалізниця" та інші).