Створено акумулятор, здатний заряджатися за 90 секунд

Компанії Mahle Powertrain і Allotrope Energy розробили літій-вуглецевий акумулятор. Інноваційну батарею можна заряджати за лічені хвилини, повідомляє РБК-Украина.

Mahle Powertrain і Allotrope Energy представили нову літій-вуглецеву батарею, яка, як стверджується, не вимагає рідкоземельних металів і може дуже швидко перезаряджатися. Фактично, настільки швидко, що акумулятор, який, наприклад може використовуватися в електроскутері, можна зарядити всього за півтори хвилини.

Хімічний склад батарей поєднує в собі переваги суперконденсаторів з традиційними літій-іонними батареями. Він має високопродуктивний анод акумуляторного типу і катод, який відокремлений органічним електролітом.

В результаті, як заявляють компанії, виходить батарея, яка не страждає від ефектів термічної деградації та стабільна при високих температурах. Це означає, що подача великого струму і швидка зарядка можливі без складного зовнішнього охолодження або дорогих систем управління батареями.

Така конструкція також забезпечує термін служби в 100 000 циклів перезаряджання і більше. Завдяки тому, що в складі акумуляторів немає рідкоземельних металів, їх легше повністю переробити.

Компанія Mahle спеціально досліджувала можливість використання акумуляторної батареї в мопедах, призначених для доставки продуктів швидкого харчування. Орієнтуючись на дальність ходу у 25 км, електричному мопеду з літій-іонним акумулятором буде потрібно близько 30 хвилин зарядки, а акумулятор необхідно буде замінювати кожні рік або два. Інноваційний літій-вуглецевий акумулятор можна заряджати всього за 90 секунд, і він прослужить набагато довше.