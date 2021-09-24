Малюська розповів, що чекає на Порошенка в разі визнання олігархом

Якщо експрезидент Петро Порошенко потрапить у реєстр олігархів, щодо нього буде застосована низка обмежень, повідомляє Укрінформ.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає кореспондент Укрінформу.

"Якщо він (Порошенко - ред.) погоджується (фіксувати, що він олігарх - ред.) і не позбавляється ознак олігарха - мандата народного депутата, продовжує фінансування політичної партії, продовжує володіти телеканалом, і його статки перевищують ліміт, установлений законом (а це очевидно з його декларації), відповідно, - він потрапить у реєстр.

І до нього буде застосована низка обмежень – заборона на приватизацію, контакти з ним, окрім винятків, установлених законом, таких як відкриті засідання органів державної влади, наприклад, у парламенті" , - розповів очільник Мін'юсту.

Малюська наголосив, що олігархам не місце в органах держвлади.