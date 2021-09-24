Таліби вимагає у експрезидента Афганістану повернути вивезені гроші

Нова влада Афганістану хоче повернути гроші, які вивіз із собою колишній президент країни Ашраф Гані. Про це заявив заступник міністра культури та інформації тимчасового афганського уряду Забіулла Муджахід, повідомляє Лента.Ру.

При цьому він підкреслив, що "Талібан" не вимагає видачі екслідера країни.

"Але Ашраф Гані вкрав державні кошти, і ми вимагаємо їх повернути банку. Вони належать народу і нашим банкам" , - заявив представник радикального руху.

1 травня розпочався офіційний висновок військ США і країн Північноатлантичного альянсу з афганських територій. Після цього обстановка в країні загострилася, активізувалися сили "Талібану". 15 серпня бойовики оголосили про встановлення контролю на всій території Афганістану. У той же день президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну.