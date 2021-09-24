У Хмельницькому затримали вчителя, який торгував наркотиками

Під час обшуків у 38-річного викладача одного із ліцеїв Хмельницького, окрім амфетаміну, поліцейські вилучили також марихуану, «солі», пристрої для вживання наркотиків тощо. Чоловік працював навіть у перервах між заняттями.

﻿Про це повідомила прес-служба﻿ поліції Хмельницької області.

Чоловік збував наркотичні речовини серед наркозалежних міста. Часом використовував для цього навіть перерви між заняттями в навчальному закладі, де працював. Чоловіка заарештували.

Під час обшуків у нього вилучили грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, мобільний телефон, пристрої для вживання наркотиків, а також пакети та згортки з амфетаміном, «солями» та марихуаною.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

За розповсюдження заборонених речовин 38-річному чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.