Аудит Укрзалізниці виявив ризиків та порушень на 60 млрд

Державна аудиторська служба виявила в "Укрзалізниці" фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 мільярда гривень, повідомляє Марлiн.

Про це йдеться у звіті ДАСУ про перевірку Укрзалізниці за 2017-2020 роки.

Мова йде про фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 1,3 млрд грн; ризиковані операції, що призвели до недоотримання доходів або зайвих витрат на суму 29,9 млрд грн, можуть призвести до втрат на суму 1,6 млрд грн; порушень у сфері закупівель – 21,5 млрд грн, інші порушення та недоліки – 7,2 млрд гривень.

У 2018 році Укрзалізниця мала закупити вантажні вагони на суму в 150 млн доларів США за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку. Проєкт розпочався, проте не був доведений до кінця через незрозумілі причини.

Укрзалізниця відмовилась від кредитних коштів, але сплатила 75 млн грн за транзакцію цих грошей, що є зайвими витратами компанії.

У звіті йдеться і про безоплатне надання послуг УЗ та її філій контрагентами на суму 108 млн грн, списання 35 млн грн доходів компанії через відсутність претензійної роботи юристів УЗ, сплату 113 млн грн санкцій через невиконання Укрзалізницею умов договорів.

В аудиторському звіті згадано і про наглядову раду компанії. На роботу членів ради Укрзалізниця офіційно витратила 63 млн грн. Проте аудитори знайшли й інші витрати.

"Водночас без укладання відповідних актів АТ "Укрзалізниця" з корпоративних карток філії "Центр сервісного забезпечення" здійснено витрат на утримання окремих членів наглядової ради на суму 15 млн грн" , - йдеться у звіті.

Кошти були витрачені на авіаквитки, проживання та харчування членів наглядової ради.

На додаток, компанія так і не сплатила 956 млн грн дивідендів до державного бюджету від чистого прибутку за 2018-2019 роки. Таким чином, держава недоотримала майже мільярд гривень, а Укрзалізниці загрожує пеня.