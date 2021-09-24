Замах на Шефіра: що зміниться в охороні перших осіб країни

Охорону президента можуть посилити, а його першому помічникові Сергію Шефіру - виділити охоронців з УДО. На вулицях побільшає поліції, а перевіряти будуть усіх підозрілих, повідомляє Вести.

"Це не інсценування"

Першого помічника президента Сергія Шефіра, на якого в середу було скоєно замах, можуть забезпечити держохороною, якщо буде відповідний указ президента. Про це сказав екс-глава Управління держохорони (УДО), екс-начальник УБОЗ Києва Валерій Гелетей.

"На Сергія Шефіра було скоєно замах. Це не інсценування, як пишуть деякі ЗМІ, був замах і замах недешевий. До нього довго готувалися, але, швидше за все, операція зірвалася, мабуть, інформація, що Шефір виїжджає вранці, була недостовірною. Щось схоже за час моєї роботи в УБОЗ вже було. Але замах - привід для надання Сергію Шефіру, як представнику центральних органів влади, держохорони. Для цього потрібен указ президента" , - говорить Гелетей.

Відповідно до Закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", помічник президента не входить у список охоронюваних осіб. Законом передбачена охорона президента і його сім'ї, причому не тільки на час повноважень, а довічна, якщо тільки президент не був усунений у порядку імпічменту. В Україні не забезпечений охороною тільки Віктор Янукович.

Крім того, УДО охороняє в місцях постійного і тимчасового перебування спікера і віце-спікера Верховної Ради, прем'єр-міністра, першого віце-прем'єр-міністра, голову МЗС, генпрокурора, а також глав Конституційного і Верховного судів, коли вони знаходяться на посаді і протягом року після цього. Державну охорону можуть надати і народним депутатам, членам Кабміну, керівникам центральних органів влади, в разі загрози їхньому життю та здоров'ю. Рішення про доцільність держохорони приймає президент своїм указом.

В Офісі президента вчора не прокоментували, чи будуть ініціювати держохорону помічникові глави держави. А у Верховній Раді опозиція пропонує створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) з розслідування замаху на Шефіра. Про це написала співголова фракції "Євросолідарності" Ірина Геращенко.

У парламентській фракції "Слуги народу" кажуть, що поки такої необхідності не бачать.

"Ми дивимося, як працюють правоохоронні органи. Підстав для створення ТСК я поки не бачу" , - сказав перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

А з приводу посилення охорони президента і надання охорони його помічникові він порадив звернутися в ОП.

"Переглянуть маршрути кортежу"

Джерело в УДО розповіло, що зараз в управлінні розглядається список заходів щодо посилення охорони перших осіб.

"Не можу сказати подробиці, але переглядається карта маршрутів президента, а також інших осіб, що охороняються. Решта заходів, які стосуються громадян, - компетенція поліції, думаю, вона кине всі сили на вулиці" , - говорить джерело в УДО.

Заходи безпеки щодо всіх осіб, які охороняються, з великою часткою ймовірності, будуть посилені. Про це говорить і Валерій Гелетей.

"Якийсь час, поки не спаде напруга або ситуація не ввійде в норму, охорону президента посилять. Як саме це відбуватиметься, вам не скаже жодна спецслужба світу. Але чисто теоретично, можу припустити, що посилення буде істотним - збільшать кількість нарядів, будуть більш ретельно і посилено перевіряти маршрут і трасу проїзду" , - говорить Гелетей.

За його словами, більше поліції можна буде побачити в урядовому кварталі, в районі мостів, за маршрутами прямування охоронюваних осіб.

"Я думаю, громадяни навряд чи відчують посилення цих заходів. Якийсь час ситуація може бути така, що охорону посилюватимуть у залежності від оперативної інформації. Але мости, висотки, люки - їх перевірятимуть", - говорить Гелетей.

А ось на питання, чи з'являться снайпери на дахах, він відповів, що вони там уже є.

"Снайпери, а, точніше, контрснайпери, завжди є, просто ви їх не бачите. Але уважна людина, тим більше професіонал, помітить їх у місцях масового скупчення людей. І графік роботи президента, думаю, може бути змінений у цьому форматі: УДО буде обговорювати відвідування того чи іншого місця" , - говорить Валерій Гелетей.

Посилюють охорону

Експерт з безпеки Сергій Шабовта прогнозує, що тепер на вулицях і дорогах звичайні громадяни все частіше будуть зіштовхуватися з перевірками і незручностями.

"Володимир Зеленський, перебуваючи у США, це чітко дав зрозуміти - переслідувати стануть усіх, кого вважатимуть підозрілим. А це значить, що будуть перевіряти підозрілих пішоходів і машини. Уже сьогодні біля Ради поліція відсунула мітингувальників. Це говорить про те, що збирати пікети стане небезпечніше. І про те, що силовий блок держава посилює, про що каже бюджет на наступний рік, де витрати істотно збільшаться (більш ніж на 5 млрд грн. - Ред.)" , - говорить Шабовта.

З величезною кількістю нарядів поліції вже зараз частенько стикаються водії, які вранці їдуть через міст Патона, повз який на правому березі проїжджає кортеж президента. Людей у формі, що регулюють рух, а, точніше, забороняють проїзд рядовим авто, можна побачити на набережній, бульварі Дружби народів, вул. Старонаводницькій, Парковій алеї і далі по вулицях, які ведуть до Офісу президента.

"Перекриття руху, а, отже, і затори, стануть більш тривалими" , - упевнений Шабовта.

Перевірки на дорогах можливі, якщо буде оперативна інформація, вважає Гелетей.

Тим часом політики вже посилюють свою охорону. За день до замаху на Шефіра, екс-президент Петро Порошенко прийшов до Верховної Ради з посиленою охороною. Експерт з безпеки Сергій Шабовта каже, що попит на особисту охорону після замаху на Шефіра буде тільки зростати.