Леся Нікітюк показала стильний ковбойський образ

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк потішила прихильників новими фотографіями. Вона постала перед камерою в ковбойському образі на ефектній локації, повідомляє 24 Канал.

На нових світлинах блогерка постала перед об'єктивом у колоритній локації. Леся зображена на фотографіях у світлих штанах з принтом, білій футболці, джинсовій oversize сорочці та ковбойській жилетці. Поєднала таке вбрання з ковбойськими чоботами та довершила look відповідним капелюхом.

Фото из инстаграма ведущей

Фото из инстаграма ведущей

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