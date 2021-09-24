Леся Нікітюк показала стильний ковбойський образ

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк потішила прихильників новими фотографіями. Вона постала перед камерою в ковбойському образі на ефектній локації, повідомляє 24 Канал.

На нових світлинах блогерка постала перед об'єктивом у колоритній локації. Леся зображена на фотографіях у світлих штанах з принтом, білій футболці, джинсовій oversize сорочці та ковбойській жилетці. Поєднала таке вбрання з ковбойськими чоботами та довершила look відповідним капелюхом.

Леся Нікітюк
Фото из инстаграма ведущей

Леся Нікітюк
Фото из инстаграма ведущей

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