Високопоставлена ​​корупція залишається ключовою проблемою України – звіт ЕСА

Масштабна корупція як і раніше залишається ключовою проблемою в Україні, а підтримка з боку Євросоюзу не принесла очікуваних результатів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це йдеться у звіті Європейської аудиторської палати (ECA), опублікованому в четвер, 23 вересня.

Як зазначають автори звіту, їхній аудит оцінив, чи була підтримка ЄС в Україні ефективною в боротьбі з масштабною корупцією. Також вони дали деякі рекомендацій щодо посилення підтримки з боку ЄС, серед яких є розробка і здійснення конкретних дій не тільки для боротьби з великою корупцією (включно з олігархічною структурою), але і для усунення перешкод на шляху до вільної і чесної конкуренції.

"Понад 20 років ЄС підтримує Україну в її програмі реформ. Боротьба з корупцією, яка є серйозною перешкодою на шляху розвитку країни і суперечить цінностям ЄС, є невід'ємною частиною цього. ЄС намагається вирішити проблему корупції в Україні як пріоритетну проблему, він спрямовує кошти і зусилля через різні сектори, від конкурентного середовища до судової системи і громадянського суспільства. Однак, на думку аудиторів, підтримка і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів" , - йдеться у звіті.

Як підкреслили аудитори, корупція в Україні перешкоджає конкуренції та зростанню, а також завдає шкоди демократичному процесу. У результаті корупції губляться десятки мільярдів євро.

Згідно зі звітом, Євросоюз давно знає про зв'язок між олігархами, найвищими чиновниками, політиками, судовими органами та державними підприємствами. Проте блок не розробив реальної стратегії боротьби з великою корупцією.

"Наприклад, незаконні фінансові потоки, включно з відмиванням грошей, розглядаються лише на периферії. Однак ЄС підтримав багато антикорупційних реформ та заходів в Україні. У більшості випадків міра підтримки залежить від низки виконуваних умов.

Але Комісія часто занадто слабо інтерпретувала такі вимоги, що призводило до надмірно позитивних оцінок. Як приклад аудитори наводять безвізовий режим. Робота цієї системи не переглядалася, хоча дві з трьох умов підтримки ЄС не були виконані", - додали аудитори.