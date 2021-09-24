"Барселона" знову втратила очки в чемпіонаті Іспанії

"Барселона" продовжує стикатися з проблемами з результатами під керівництвом Рональда Кумана. На цей раз каталонці сенсаційно зіграли внічию 0:0 у виїзному матчі проти "Кадіса", не реалізувавши практично стовідсотковий момент біля воріт суперників на останніх секундах, повідомляє Обозреватель.

У першому таймі команди не зуміли показати свій найкращий футбол. Господарі не завдали жодного удару, а "синьо-гранатові" лише раз змусили голкіпера вступити в гру.

Друга половина почалася з яскравого сейву у виконанні Марк-Андре тер Штегена, якому довелося постаратися, щоб відобразити постріл Альваро Негредо. "Барселона" тут же відповіла двома моментами Мемфіса Депая, але гравець збірної Нідерландів відзначитися не зумів.

Мемфіс Депай був головною фігурою в атаці "Барселони

На 65-й хвилині Френкі де Йонг залишив каталонців у меншості, сильно ускладнивши життя своїй команді. Підопічні Кумана відійшли назад, намагаючись відстояти хоча б нічийний результат. Їм вдавалося зберігати свої ворота на замку здебільшого завдяки не найкращим діям футболістів "Кадіса" в завершальній стадії атак.

"Кадіс" намагався перемогти "Барселону"

Найбільш захоплюючою вийшла кінцівка зустрічі. Обидва колективи грали без центру поля та мали шанси для того, щоб вирвати перемогу, але найкращий момент був саме у "Барселони". На четвертій доданій до другого тайму хвилині центральний захисник Жерар Піке втік у контратаку разом з Депаєм і вивів його на чудову позицію для удару, але Мемфіс дивовижним чином не влучив у дальній кут.

Депа був шокований своїм промахом

Каталонський клуб йде на сьомому місці з 9 очками після 5 матчів. До "Реала", який лідирує в чемпіонаті, 7 пунктів, однак у "синьо-гранатових" є поєдинок у запасі. "Кадіс" перебуває на 14-й позиції з 6 балами після 6 ігор.