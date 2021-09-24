"Барселона" знову втратила очки в чемпіонаті Іспанії
"Барселона" продовжує стикатися з проблемами з результатами під керівництвом Рональда Кумана. На цей раз каталонці сенсаційно зіграли внічию 0:0 у виїзному матчі проти "Кадіса", не реалізувавши практично стовідсотковий момент біля воріт суперників на останніх секундах, повідомляє Обозреватель.
У першому таймі команди не зуміли показати свій найкращий футбол. Господарі не завдали жодного удару, а "синьо-гранатові" лише раз змусили голкіпера вступити в гру.
Друга половина почалася з яскравого сейву у виконанні Марк-Андре тер Штегена, якому довелося постаратися, щоб відобразити постріл Альваро Негредо. "Барселона" тут же відповіла двома моментами Мемфіса Депая, але гравець збірної Нідерландів відзначитися не зумів.
На 65-й хвилині Френкі де Йонг залишив каталонців у меншості, сильно ускладнивши життя своїй команді. Підопічні Кумана відійшли назад, намагаючись відстояти хоча б нічийний результат. Їм вдавалося зберігати свої ворота на замку здебільшого завдяки не найкращим діям футболістів "Кадіса" в завершальній стадії атак.
Найбільш захоплюючою вийшла кінцівка зустрічі. Обидва колективи грали без центру поля та мали шанси для того, щоб вирвати перемогу, але найкращий момент був саме у "Барселони". На четвертій доданій до другого тайму хвилині центральний захисник Жерар Піке втік у контратаку разом з Депаєм і вивів його на чудову позицію для удару, але Мемфіс дивовижним чином не влучив у дальній кут.
Каталонський клуб йде на сьомому місці з 9 очками після 5 матчів. До "Реала", який лідирує в чемпіонаті, 7 пунктів, однак у "синьо-гранатових" є поєдинок у запасі. "Кадіс" перебуває на 14-й позиції з 6 балами після 6 ігор.