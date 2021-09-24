"Слуга народу" Буймістер прокоментувала можливе виключення з фракції

Депутат з "Слуги народу" Людмила Буймістер розповіла, як ставиться до того, що її можуть виключити з фракції як єдину "слугу", що проголосувала проти законопроєкту про олігархів, повідомляє Страна UA.

За словами Буймістер, вона чекає, що про виключення їй особисто скаже президент.

"Я буду чекати одного: щоб президент, який брав мене в команду як професіонала, сказав мені про моє виключення. Я глава профільного підкомітету. Моя думку не запитали, жодну мою правку не послухали, ніяким чином мене не приєднали до розмови про роботу над цим законопроєктом. Я ж член вашої команди!

І коли я голосую проти - ви хочете виключити мене з фракції? Я хочу, щоб мені про це особисто в очі сказав президент. Тому що я йшла під прапором партії президента Зеленського, а не під прапором партії Давида Арахамії або Олександра Корнієнка" , - заявила Буймістер.

Також вона повідомила, що поки її запросили до Трускавця на зустріч фракції з президентом.

До слова, Буймистер не голосувала за скандальний законопроєкт в липні і в першому читанні. Тоді вона говорила, що може сама вийти з фракції і готова до цього.