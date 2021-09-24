Прості в догляді: топ-5 кімнатних рослин для початківця квітникаря

Доглядати за квітами часом досить важко. Але є кімнатні рослини, які відмінно підійдуть, якщо ви тільки починаєте займатися їх розведенням. Вони невибагливі та прості в догляді, повідомляє Профиль.

Алое

Початківцям квітникарям слід звернути увагу на алое. Ця рослина готова переносити будь-які труднощі - спеку, холод, тінь й пригрів, а також тривалу відсутність води та бідний кам'янистий ґрунт.

Хавортія

Ця рослина також має унікальні можливості виживання. Хавортія не вимагає яскравого сонця і не потребує великої кількості простору. Рослина легко переносить тривала відсутність господарів, якщо вони, наприклад, поїхали у відпустку.

Герань

Серед невибагливих рослин є і ті, які привертають увагу яскравим цвітінням. Серед таких і герань (пеларгонія). Цю рослину багато хто називає традиційним символом домашнього затишку.

Орхідея фаленопсис

Попри славу "тропічних примхливих рослин", яка властива орхідеї, невибагливі вдається відшукати та серед них. Наприклад, орхідея фаленопсис вимагає ще менше клопоту, ніж герань.

Еухаріс

Відмінним вибором для новачків може стати й еухаріс. Бразильці називають його "різдвяним кактусом". Одна з переваг цієї рослини полягає в тому, що вона не вимагає яскравого освітлення і чудово відчуває себе в кількох метрах від вікна.