Кращі і гірші авто для високих і низьких водіїв

Авторитетна організація Consumer Reports склала досить незвичайний, проте дуже важливий автомобільний рейтинг - а саме, з'ясувала, які машини краще і найгірше підходять для людей різного зросту, повідомляє АвтоПортал.

Для цього експерти зібрали ряд машин, який продаються в даний час, і оцінили такі параметри, як простота посадки і висадки, зручність крісла, положення водія в ньому, оглядовість. В експерименті брали участь добровольці зростанням від 1,5 до 1,9 м. І ось які результати вийшли.

Кращі машини для високих людей. І гірші

Було встановлено, що високим людям відмінно підійдуть BMW 7-Series, Porsche Cayenne, BMW X7, Audi Q7, Honda Pilot, Genesis G90, Volvo XC90, BMW X5, Audi A8 і Land Rover Range Rover. А ось на які машини краще не дивитися (при покупці або оренді), так це Mazda MX-5 Miata, Toyota Tacoma, Toyota Supra, Porsche 918 Spyder, Jeep Gladiator, Chevrolet Bolt, Hyundai Veloster Polestar 2, Jeep Wrangler і Honda Insight.

Кращі і гірші авто для невисоких людей

За низькорослим людям рейтинг виглядає так. Топ-машин: Subaru Forester, BMW 7-Series, Lexus ES, Volvo XC90, Subaru Outback, BMW X5, Lexus RX L, Volkswagen Tiguan, Honda Odyssey і BMW X3. У свою чергу найгіршим вибором стануть: Mazda MX-5, Jeep Wrangler, Chevrolet Camaro, Toyota Tacoma, Jeep Gladiator, Mitsubishi Mirage, Chevrolet Colorado / GMC Canyon, Jeep Renegade, Ford F-150 і Nissan Titan.

Одночасно в Consumer Reports підкреслили, що є машини, які не підходять ні одній, ні іншій групи водіїв по банально простої причини - неадекватне невелика кількість регулювань крісла. Також нарікання викликають багато утилітарні позашляховики - у них складна посадка-вивантаження навіть при наявності бічної підніжки.