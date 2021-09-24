УПЛ: де і коли дивитися матчі 9-го туру
З 24 по 27 вересня відбудуться поєдинки 9-го туру Української Прем'єр-ліги, повідомляє УНИАН.
24 вересня
19:30. "Колос" - "Ворскла" Трансляція - "Футбол 1"
25 вересня
14:00. "Олександрія" - "Маріуполь" Трансляція - "Футбол 2"
17:00. "Шахтар" - "Верес" Трансляція - "Футбол 2"
19:30. "Рух" - "Динамо" Трансляція - "Футбол 1"
26 вересня
14:00. "Минай" - "Львів" Трансляція - "Футбол 1"
17:00. "Дніпро-1" - "Зоря" Трансляція - УНІАН ТБ
19:30. "Десна" - "Металіст 1925" Трансляція - "Футбол 1"
27 вересня
19:30. "Чорноморець" - "Інгулець" Трансляція - "Футбол 1"
УПЛ: перед 9-м туром
- Після 8-го туру "Динамо" набрало 22 очки і посідає перше місце в УПЛ. У першу трійку також входять "Шахтар" (19 очок) та "Десна" (16 очок).
- Аутсайдером турніру є "Львів" - 3 очки. Передостаннім йде "Маріуполь" (4 очки).
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює Віктор Циганков. На його рахунку 6 голів.