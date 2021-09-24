Комунальні тарифи та субсидії взимку: 5 фактів від Шмигаля

Україна вже майже готова до включення опалення. Узимку ціни на газ, опалення та гарячу воду мають лишитися незмінними, а тариф на електроенергію навіть вирішили знизити. Утім, для того, щоб оплатити комуналку, трьом мільйонам українців усе одно знадобиться допомога, повідомляє Обозреватель.

План Кабміну з підготовки до зими складається з п'яти кроків. Про це це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 24 вересня.

1. Тарифи на газ для населення

Вартість газу для побутових споживачів в опалювальний сезон 2021-22 не має змінюватися. Це стосується тільки тих, хто обслуговується на річному тарифі з фіксованою ціною. Таких споживачів переважна більшість.

"У травні ми запустили річний продукт, де ціна становить менше 8 грн (за кубометр. – ред.). Незалежно від коливань цін на біржах і хабах, ця ціна не змінюється весь опалювальний сезон, до кінця квітня 2022 року" , – запевнив Шмигаль.

Він також нагадав, що ціна газу на хабах в Європі вже перевищує 25 грн за "куб" (в еквіваленті). Якби не було річного тарифу, це вплинуло б на вартість палива для українців, підкреслив прем'єр.

2. Ціни на тепло і гарячу воду

Кабінет міністрів вже не регулює вартість гарячої води та опалення для населення. Цим займаються місцеві влади, нагадав Шмигаль.

"Ці тарифи встановлює місцева влада. Ми забезпечили умови, щоб підвищення тарифів не було, і будемо на цьому наполягати" , – сказав прем'єр.

Він згадав про пропозицію "Нафтогазу" укладати з підприємствами ТКЕ трирічні контракти з ціною газу 7,96 грн на кубометр (на цей опалювальний сезон). За даними Кабміну, вже 70% ТКЕ погодилися на ці контракти.

Тому, як вважає прем'єр, "немає об'єктивних причин" підвищувати тарифи на тепло і воду. Втім, депутати в сесійній залі заявили, що на місцях все одно не вистачає ресурсу, а тому тарифи потрібно підвищувати. Де саме виникли проблеми, нардепи не уточнили, аргументуючи це тим, що тоді "Кабмін почне тиснути" керівництво названих областей.

3. Тариф на електроенергію

Вартість електроенергії з 1 жовтня знизиться для 80% побутових споживачів. Шмигаль уточнив, що тариф з 1 жовтня складе 1,44 грн/кВт, але тільки для тих, хто споживає менше 240 кВт на місяць. При більш високому споживанні тариф залишиться на рівні 1,68 грн грн/кВт.

4. Субсидії на оплату ЖКП

Три мільйони сімей в Україні в прийдешньому опалювальному сезоні не впораються з оплатою комуналки без субсидій. На це виділяють додаткові 12 млрд грн з держбюджету.

"Субсидії отримають... близько 3 млн домогосподарств в опалювальний сезон. До початку опалювального сезону у нас вистачає коштів на всі ці виплати, ніякої заборгованості немає" , – зазначив Шмигаль.

До слова, у Верховній Раді вже схвалили в першому читанні зміни до держбюджету-2021, які і передбачають виділення 12 млрд грн на субсидії.

5. Готовність до опалювального сезону

"Технічна готовність регіонів складає більше 90%. Запаси газу в підземних сховищах - понад 18,5 млрд куб. м.. Вся країна буде з теплом" , - запевнив депутатів Шмигаль.

Він також уточнив, що запаси газу будуть зростати й надалі.