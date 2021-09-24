Дешевше, ніж на поїзді: лоукостер оголосив рейс Київ – Одеса

Авіакомпанія Bees Airlines запустить свій перший рейс з Києва до Одеси. Він почне літати в цьому напрямку вже з 14 жовтня. При цьому, за ціною поїздка до Одеси буде вигіднішою на літаку, ніж на поїзді, повідомляє Обозреватель.

Квиток на найперший рейс обійдеться в 796 грн, але вже далі ціна знизиться до 637 грн, як свідчать дані на сайті Bees Airlines. Для порівняння, квиток на нічний поїзд Київ – Одеса в купе буде коштувати 797 грн, люкс – 1726 грн. Квиток на ІНТЕРСІТІ+ коштує від 366 грн.

Польоти авіакомпанія буде здійснювати по понеділках, вівторках, четвергах, п'ятницях і неділях з аеропорту Київ ім. Сікорського (Жуляни). Літак – Boeing 737-800 NG.

Ціни на авіаквитки. Джерело: Bees Airlines

Ціна квитка на нічний поїзд. Джерело: "Укрзалізниця"

Тривалість польоту складе 1 годину. Літак вилітає зі столиці о 7:25, прибуває в Одесу о 9:00.

При цьому Одеса – не єдиний новий напрямок українського Bees Airline. Раніше запустили 4 нові рейси. Зі столиці тепер можна відправитися в Шарджу (ОАЕ), з Одеси – в Гянджу (Азербайджан), Тбілісі (Грузія) і Єреван (Вірменія). Ціни на квитки варіюються від 1,5 до 3,6 тис. грн.