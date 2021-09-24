"Динамо" продовжило контракт з ключовим легіонером

Основний лівий півзахисник "Динамо" Карлос де Пена продовжив контракт із київським клубом. Раніше в ЗМІ неодноразово з'являлася інформація про те, що уругваєць із великою ймовірністю залишить команду після закінчення угоди, яка діяла до 31 грудня 2021 року, повідомляє Обозреватель.

На офіційному сайті "Динамо" з'явилася інформація про пролонгацію співпраці з Де Пеною. Деталі нового контракту не уточнюються.

Карлос де Пена підписав новий контракт. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Нагадаємо, що уругвайський футболіст перейшов у київський клуб навесні 2019 року як вільний агент. Йому вдалося швидко зарекомендувати себе та стати одним із ключових виконавців у команді.

За підсумками 2019 року вболівальники визнали його найкращим гравцем, а "Динамо" підписало з ним дворічну угоду.

В інтерв'ю сайту киян Де Пена зізнався, що залишитися в клубі його переконала довіра головного тренера Мірчі Луческу та можливість виступати в Лізі чемпіонів. У нинішньому сезоні уругваєць провів 8 матчів в усіх турнірах, забив 2 голи і віддав 3 результативні передачі.