Продажі авто з ДВС в Норвегії наближаються до нуля

Норвегія вже давно лідирує за темпами електрифікації. Податкові преференції роблять покупку і експлуатацію електромобілів вигідною, чого не можна сказати про машинах з ДВС. Ця скандинавська країна може фактично відмовитися від продажу машин без електродвигунів вже в квітні наступного року, повідомляє 3Dnews.

При цьому, як зазначає Electrek з посиланням на публікацію у виданні Motor.no , влада Норвегії вибрали 2025 рік як формального кордону відмови від продажу нових транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння.

Джерело зображення: Circle K

Просто в країні створені сприятливі умови для експансії машин на електротязі і гібридів, а тому традиційні силові установки стрімко втрачають популярність. Якщо тенденція останніх років збережеться, то вже до квітня 2022 року в Норвегії майже перестануть продаватися нові машини з двигунами внутрішнього згоряння, якщо не брати до уваги гібридні версії.

Джерело зображення: Motor.no

Власне кажучи, на гібриди зараз припадає близько 10% обсягів продажів нових легкових машин в Норвегії. Підзарядна версія гібрида Toyota RAV4 Prime, наприклад, займає друге місце серед п'ятнадцяти найпопулярніших машин в Норвегії з тяговими електродвигунами, але це єдиний представник даного типу силової установки в даному списку. На шістнадцятому місці розташувалася гібридна версія Toyota Corolla, а ось перший носій дизельної силової установки в особі Volkswagen Tiguan зустрічається тільки на 38-му місці.

Поза всяким сумнівом, машини з ДВС продовжать продаватися в Норвегії не тільки після квітня 2022 року, але навіть після 2025 року. Деякі ринкові сегменти досить специфічні, щоб повністю перейти на електротягу в зазначені терміни. Законодавці мають намір залишити можливість продавати техніку з ДВС після 2025 року в обмежених кількостях, якщо знайдуться серйозні обґрунтування для такого виключення. Приклад Норвегії лише показує, наскільки швидким може бути перехід на електротягу при наявності стимулюючих заходів з боку уряду і грамотному розвитку супутньої інфраструктури.