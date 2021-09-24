Шмигаль прокоментував інформацію про заборгованість з виплат військовим

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав неправдивою інформацію про те, що заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн грн, повідомляє УНІАН.

Про це він заявив під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Стосовно фейка про заборгованість перед військовими, я хочу наголосити, що існує поточна заборгованість, не протермінована, а поточна - по виплатах на оздоровчі для військових. Не існує жодної заборгованості по бойових (виплатах). Це також фейк", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що прийнятий учора за основу у першому читанні законопроект про зміни до бюджету вирішує всі питання по поточним заборгованостям на оздоровлення.

Як повідомлялося, 17 вересня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн грн.

За її даними, зокрема 1 млрд 271 млн грн з вказаної суми – це заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення. Також припинено фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Зазначалося, що в Офіс уповноваженої надходять численні звернення військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх родин щодо порушення конституційних прав у зв’язку із заборгованістю виплат грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги.