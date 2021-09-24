Засуджений за вбивство Флойда екс-поліцейський оскаржив вирок

Колишній поліцейський Дерек Шовін, засуджений до позбавлення волі на 22,5 року за вбивство афроамериканця Джорджа Флойда, подав апеляцію на це судове рішення, повідомляє Deutsche Welle.

У проханні про перегляд справи, направленому до суду штату Міннесота в четвер, 23 вересня, Шовін вказав 14 причин, за якими його вирок повинен бути переглянутий.

Так, екс-поліцейський стверджує, що під час розгляду були допущені помилки присяжними і прокуратурою, а також судом при розгляді його справи. Ще однією причиною названо відмову суду ізолювати членів колегії присяжних і переконати їх уникати всіх засобів масової інформації, в результаті чого присяжні піддалися залякуванням і "тиску на расовому ґрунті". Крім того, Дерек Шовін звинуватив державу в упередженості. Одночасно колишній поліцейський попросив, щоб провадження у справі про апеляцію було призупинено до тих пір, поки йому не призначать державного захисника.

25 травня 2020 року в Міннеаполісі білошкірий поліцейський близько дев'яти з половиною хвилин тиснув коліном на шию чорношкірого Флойда, заарештованого за підозрою у використанні фальшивих купюр при спробі розплатитися в магазині - хоча 46-річний затриманий неодноразово скаржився на те, що не може більше дихати. В результаті Флойд помер.

Його смерть стала поштовхом до протестів у всьому світі.

Останні слова Флойда - "Я не можу дихати" - обійшли весь світ і стали девізом антирасистського руху "Black Lives Matter" ("Життя чорношкірих мають значення").