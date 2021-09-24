Українці можуть приєднатися до випробувань препаратів від COVID-19 - МОЗ

Охочі українці можуть приєднатися до клінічних випробувань ліків проти COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, нині проводиться 31 таке випробування. З їхнім переліком можна ознайомитися на сайті Державного експертного центру МОЗ.

"Клінічним випробуванням медзасобів в Україні відводиться важливе місце, оскільки рішення про можливість їхнього медичного застосування може бути прийнято тільки після систематичного вивчення їх фармакологічної дії на людину і на підставі даних доведеної ефективності та безпеки" , - пояснив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

У МОЗ підкреслили, що перш ніж залучати до тестування людей, вчені проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження, вивчається специфічну активність і безпеку.

"Наступним етапом є клінічні випробування - чотири фази клінічних досліджень. В Україні найчастіше проводяться клінічні дослідження III фази, до яких залучаються тисячі пацієнтів для підтвердження ефективності та безпечності лікарського засобу, необхідного дозування, збору інформації про реакцію тощо" , - наголошується в повідомленні.

Випробування в Україні проводяться на професійному рівні, що неодноразово підтверджувалося в ході інспекцій Управління продовольства і медикаментів США (Food and Drug Administration), а також Європейським Агентством лікарських засобів (European Medicines Agency).