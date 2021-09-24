iPhone 13 Pro і Pro Max: огляд новинок

Всі шанувальники високих технологій з нетерпінням чекали запуску смартфонів серії iPhone 13. Пристрої були представлені минулого вівторка, а вже сьогодні надійдуть у вільний продаж, повідомляє 3Dnews.

Безумовно, найцікавішими і найбільш бажаними серед новинок є iPhone 13 Pro і Pro Max. І це не дивно: оглядачі, які вже встигли протестувати новинки, впевнені, що вони мають повне право претендувати на звання кращих смартфонів у світі.

Джерело зображення: The Verge

Як і у випадку з iPhone 13 і 13 mini, iPhone 13 Pro і Pro Max отримали вдосконалені камери і збільшені акумулятори. Однак цим справа не обмежилася: найбільш просунуті смартфони серії отримали те, чого давно чекали шанувальники марки - iPhone 13 Pro і Pro Max тепер можуть похвалитися OLED-дисплеям ProMotion з частотою оновлення до 120 Гц. Проте, оглядачі знайшли в новинках і недоліки: до них зарахували не найбільшу приголомшливу фронтальну камеру і роз'єм Lightning, якому багато хто вважав би USB-C.

Джерело зображення: The Verge

Нововведення, яке безумовно вразить багатьох користувачів - це істотно зросла час автономної роботи. Акумулятор iPhone 13 Pro збільшився на 11%, а iPhone 13 Pro Max на цілих 18,5% в порівнянні з попередниками. Однак, крім більш енергоефективного чіпсета А15 і підвищеної ємності батареї, на автономність новинок вплинуло і використання LTPO-панелей зі змінною частотою оновлення, яка може змінюватися в межах від 10 до 120 Гц. iPhone 13 Pro забезпечує 7 годин безперервної активної роботи до того моменту, коли він виведе повідомлення про те, що залишилося 20% заряду. iPhone 13 Pro Max і зовсім дозволяє забути про необхідність підзарядки до пізнього вечора навіть при інтенсивному використанні смартфона.

Дизайн новинок не зазнав серйозних змін. iPhone 13 Pro відрізняється від попередника відчутно збільшеним блоком основної камери. iPhone 12 Pro Max і iPhone 13 Pro Max відрізняються не так сильно. Головна зміна в порівнянні з попередниками полягає в зменшеному вирізі для фронтальну камеру і систему розпізнавання осіб True Depth.

Джерело зображення: The Verge

Що стосується основної камери, iPhone 13 Pro і Pro Max отримали ідентичні набори сенсорів і ідентичну оптику. Оглядачі заявляють, що камера новинок не має собі рівних. Експерти The Verge стверджують, що якість знімків зможе задовольнити навіть тих користувачів, які звикли чіплятися до найдрібніших деталей.

При яскравому сонячному світлі все флагманські смартфони останніх років демонструють хорошу якість фото. Переваги iPhone 13 Pro і Pro Max найкраще помітні при зйомці в темний час доби. Основний сенсор новинок має дозвіл 12 Мп, як і у iPhone 6S, представленого в 2015 році. Apple не прагне підвищувати дозвіл, а збільшує розмір пікселів. iPhone 13 Pro і Pro Max отримали великий сенсор з пікселями розміром 1,9 мкм. На додаток до цього, об'єктив основної камери може похвалитися апертурою f / 1.5.

Оглядачі стверджують, що iPhone 13 Pro не має собі рівних при зйомці в умовах поганого освітлення. Швидкість зйомки відчутно зросла в порівнянні з iPhone 12 Pro Max. Крім того, новинки часто обходяться без активації нічного режиму, оскільки їх оптика захоплює набагато більше світла. Відзначається, що iPhone 13 Pro практично завжди встановлюють правильний баланс білого і передають максимально точні кольору навіть на знімках, зроблених в складних умовах.

Нічне фото на iPhone 13 Pro

Надширококутна камера також зазнала змін, головним з яких стало додавання автофокусу. Відзначається, що знімки, зроблені цим датчиком, перевершують за якістю фото, зроблені на макрокамеру будь-якого Android-смартфона. Телефотомодуль отримав триразовий оптичний зум. Apple не намагається продати користувачам недопрацьовані функції стократного збільшення, натомість зосередившись на тому, щоб до межі відточити якість триразового наближення.

Приклад макрофото, знятого на надширококутний камеру

Оглядачі заявляють, що особливо цікаво використовувати телефотокамеру новинок для зйомки портретів, оскільки в такому випадку виходить природний ефект боке без використання програмного портретного режиму. Що стосується зйомки відео, зазначається, що якість одержуваних роликів вище всяких похвал. Нові програмні функції, такі як фотографічні профілі і кінематографічний режим, відповідають таким в iPhone 13 і 13 mini, як в плані можливостей, так і в плані якості їх реалізації.

Портретне фото, зняте на телефотокамеру

Дисплеї iPhone 13 Pro і Pro Max також здатні порадувати найвимогливіших користувачів. Вони можуть похвалитися традиційно натуральної та чіткою картинкою і, нарешті, частотою оновлення до 120 Гц. Завдяки цьому анімації виглядають дуже плавними і природними.

Як можна зрозуміти з опублікованих в Мережі оглядів, перелік нововведень не дуже великий, проте до кожної деталі Apple доклала максимум зусиль. Фахівці компанії постаралися на совість, і в результаті цих старань на світ з'явилися смартфони, які найближчим часом не матимуть гідних конкурентів по ряду ключових параметрів.