Топ 3 способи: як розрахувати свою оптимальну вагу

Оптимальна вага тіла людини - це маса тіла, яку організм вважає найбільш природною і яку може підтримувати, витрачаючи для цього мінімальні зусилля, повідомляє Clutch.

Дієтолог, Нутриціолог Анна Антонова розповіла про те, які існують формули для розрахунку оптимальної ваги.

"Оптимальна вага-це та, яка підходить конкретній людині по безлічі факторів. Але, на жаль, такої формули не винайшли" - розповіла Анна Антонова.

І по-старому сучасна медицина досі користується трьома основними формулами, кожна з яких має свої недоліки.

Індекс маси тіла

Індекс маси тіла-це співвідношення зростання до ваги. Цей спосіб винайшли 150 років тому і його величезний мінус в тому, що він не враховує, кого саме ми вимірюємо: чоловіка, жінку, вагітну , дитини, літньої людини і т. д.

Довідка: Індекс маси тіла вимірюється в кг / м2 і розраховується за формулою: ІМТ = m / h2, де: m — маса тіла в кілограмах, h — зростання в метрах.

Формула Devine

Ця формула була винайдена близько 50 років тому для того, щоб вираховувати під конкретну людину дозування ліків. На даний момент вона теж не ідеальні для підрахунків.

Довідка: Формула для розрахунку ідеальної маси тіла за методом Devine: чоловіки: ІМТ=50+2.3*(0.394*зріст (см)-60); жінки: ІМТ=45.5+2.3*(0.394*зріст (см)-60).

Формула Брока

І третя формула в народі вважається просто-зростання мінус сто. У медичних колах вона називається формулою Брока. І якась логіка в ній є, однак потрібно враховувати маленьке правило: якщо зріст людини до 1,75 м віднімається від 100, якщо людина вище 1,75 м, то віднімається 110", - повідомила дієтолог.