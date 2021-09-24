Кабмін компенсує тепловикам різницю в тарифах

Кабінет міністрів планує виділити теплогенеруючим підприємствам з державного бюджету понад 30 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах, повідомляє УНІАН.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду в залі Верховної Ради.

"Уряд працює над питанням компенсації різниці в тарифах для теплокомуненерго за попередні періоди, а також над питанням реструктуризації тієї заборгованості, яка існує на цих підприємствах. Понад 30 млрд грн буде перераховано теплокомуненерго, щоб цю різницю компенсувати. Заяви про те, що уряд когось залишає один на один з проблемами, - це популістська риторика, яка не має відношення до реальності" , - сказав прем'єр.

За його словами, на сьогодні технічна готовність регіонів до зими перевищує 90%, а Україна вже закачала в підземні газосховища 18,5 млрд кубометрів газу.

"Так само як і торік, ми спокійно пройдемо цей період, і вся країна буде з теплом" , - додав він.

Різниця в тарифах

Кабінет міністрів затвердив методику визначення різниці в тарифах на тепло і гарячу воду для теплогенеруючих підприємств.

"Різниця між ринковими тарифами на тепло і гарячу воду і тими, за якими платили громадяни, це десятки мільярдів гривень. Цю різницю ми компенсуємо теплокомуненерго, що надасть їм можливість безперешкодно пройти опалювальний сезон" , - прокоментував це рішення глава уряду.

Також Шмигаль додав, що цей крок дозволить місцевій владі взяти на себе відповідальність за тарифи на тепло і гарячу воду, а також навести порядок з комунальними підприємствами.