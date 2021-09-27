Діти будуть у захваті: рецепт корисного шоколадного брауні

Смачно і корисно - зовсім не протилежності, головне - знайти правильний рецепт! Наприклад, замість звичайного борошна для випічки взяти мигдальне, а замість цукру - кленовий сироп, повідомляє РБК-Украина.

Любителям шоколадної випічки, а також дітям має дуже сподобатися. Це палео-тістечко підійде на десерт, в якості перекусу. А якщо додати відмінної якості колаген або протеїн, то буде повноцінне блюдо (якщо вам ніколи або ніде поїсти).

Корисний шоколадний брауні: рецепт

Інгредієнт:

100 гр мигдального борошна,

1/4 склянки кокосового масла (в рідкому вигляді). Можна борошно і масло замінити на 1/2 склянки мигдального урбеча,

1 стиглий банан (чим спелее, тим солодше буде брауні),

2 яйця,

1 / 4 склянки натурального какао-порошку (без цукру),

1 ч. ложка ванільного екстракту,

1 / 2 ч ложки харчової соди,

1 середній цукіні (приблизно 300 гр),

60-70 гр темного шоколаду і / або горіхи опціонально (поламати на дрібні шматочки),

всі підсолоджувачі на розсуд вашої совісті (кленовий сироп, сироп ріжкового дерева або банан).

Спосіб приготування:

для початку розігріти духовку до 175 С,

натерти цукіні на середній тертці, віджати руками, рідину злити,

у блендері змішати кокосове масло, мигдальне борошно і какао-порошок,

далі додати яйця і ще раз ретельно збити (сироп теж додаєте на цьому етапі),

додаєте банан, ваніль, соду і ще раз все добре пробиваєте блендером до однорідної маси,

переливає масу в глибоку чашу, додаєте цукіні і шоколад (можна додати великі шматочки горіхів, наприклад, волоський або в'ялену вишню - тут фантазуйте) - перемішуєте лопаткою,

беремо скляну або керамічну форму (прокладаємо пергаментом), у мене 18 х 22 см і перекладаємо тісто (брауні звичайної висотою 2-2, 5 см),

випікаєте приблизно 35 хвилин при температурі 175 С, готовність перевіряєте дерев'яною шпажкою,

Наступного разу замість цукіні можна взяти гарбуз, а також можна батат.

Автор: Тетяна Турчанікова