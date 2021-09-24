Вперше з початку пандемії Одеса прийме круїзне судно

Одеський морський порт в останніх числах вересня чекає на візит першого пасажирського судна з іноземними туристами з початку епідемії коронавірусу. Про це заявив начальник Одеської філії ДП "Адміністрація морських портів України" Максим Лапай, повідомляє ЦТС.

За його словами, найбільше від наслідків пандемії постраждав круїзний напрямок діяльності порту.

"Починаючи з 2014 року пасажирські лайнери під іноземним прапором перестали відвідувати українські порти. Знадобилося кілька років на те, щоб стабілізувалася ситуація безпеки в Чорноморському регіоні і колосальні зусилля адміністрації порту в переговорах зі світовими туристичними операторами для повернення круїзних суден в Одесу. І ось, коли ми отримали по 20 і більше заявок на судозаходи лайнерів в сезони 2020-21 років, коронавірус поставив на паузу весь круїзний бізнес в глобальному масштабі", - зазначив Лапай.

Начальник Одеського філіалу АМПУ додав, що в результаті було втрачено два сезони.